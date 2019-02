Cent persones clamen contra el judici del procés de l’1-O

Un centenar de persones es van manifestar ahir a la plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella en protesta per l’inici del judici pel referèndum d’independència de l’1 d’octubre de 2017, que ahir va començar al Tribunal Suprem espanyol a Madrid, i en defensa dels drets civils i polítics dels catalans. La presidenta de l’ANC Andorra, Roser Gordillo, va llegir un manifest en el qual va defensar les accions dels 12 processats, «que van ser fidels a la voluntat del poble i als seus ideals», va afirmar l’activista, que va titllar el tribunal del judici d’«opressor» i de ser «una farsa».



Els participants a la manifestació, que van cantar l’himne dels Segadors i l’Estaca de Lluís Llach, i duien banderes independentistes i llaços grocs, van definir el procés judicial com «el judici de la vergonya». Preguntats pel que sentien, la majoria van repetir la mateixa paraula: «injustícia».



Gordillo va anunciar que, després d’un període d’inactivitat, l’ANC entra en una etapa més activa després de renovar la junta. En aquest sentit, els activistes no descarten fer més protestes segons com avanci el procés i participar en actes que es facin a Catalunya.

Després de la mobilització a la plaça de la Rotonda, una vintena de manifestants es van desplaçar a l’ambaixada espanyola, on van realitzar de nou una mobilització pacífica.

La Seu també clama

A la Seu d’Urgell també va haver-hi mobilitzacions. Una quinzena de persones, convocades pel CDR Alt Urgell, van realitzar una marxa per l’entrada oest de la capital urgellenca, al tram urbà de la carretera N-260. A més, desenes de manifestants es van concentrar davant d’espais públics.