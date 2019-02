SDP planteja la gratuïtat de l’autobús contra les cues

A banda d’incentivar el transport públic, Roig va demanar impulsar «una comissió bilateral amb Espanya» per tractar de reduir els embussos que es generen en territori fronterer.

El pla del dirigent progressista també inclou crear uns aparcaments a les entrades i sortides del país per tal que els visitants puguin deixar-hi els seus vehicles i, conseqüentment, desplaçar-se amb transport públic pel territori, «tal com ja succeeix a Tolosa» va recordar el president d’SDP Jaume Bartumeu.

La mesura, inspirada en la ciutat italiana de Bolonya, pretén «democratitzar el servei i fer-lo accessible a tothom» perquè, segons Roig, «el preu no ha de ser un impediment perquè la gent no agafi el transport públic».

El cap de llista d’SPD a les properes eleccions generals Josep Roig va plantejar ahir «la gratuïtat» del transport públic com una eina «per pal·liar les cues del país».

Per Adrià Esteban

