Virtus Unita reclama l’aeroport per «obrir Andorra al món»

El grup d’opinió Virtus Unitas va emetre ahir un comunicat per reclamar un aeroport dins del país que permeti «obrir Andorra al món» davant del risc de «quedar-se incomunicada».

Virtus Unita creu que el Principat acumula «un dolós endarreriment en l’àmbit de les comunicacions físiques», motiu pel qual sostenen que «l’estudi i la posterior realització d’aquest indispensable i insubstituïble equipament» s’hauria de fer «a qualsevol cost».

Malgrat «el fort cost ecològic i financer», el grup d’opinió considera que no «s’hauran de tallar tants arbres com per fer una estació d’esquí». Per aquesta raó sostenen que «no ha de ser impossible definir una ubicació» tenint en compte que Andorra compta amb 468 km2 i «un bon aeroport en representa tres com a màxim».

En aquest sentit, Virtus Unita opina que l’existència d’una aeroport donaria la possibilitat a Andorra de «modular eventuals excessos dels nostres interlocutors» i «afavoriria la competitivitat econòmica en el futur del marc europeu».