Gili té constància que hi ha hagut canvis en els vots judicials emesos

La consellera general del PS va anar ahir un pas més enllà de la carta conjunta del PS i L’A —en la qual ambdues formacions es mostraven preocupades per la custòdia del vot judicial a la Batllia— i va assegurar tenir constància que hi ha hagut canvis en els vots judicials un cop emesos.

«Jo no he anat mai a votar a la Batllia, però a mi em consta que aquesta possibilitat existeix i hi ha hagut gent que ha canviat el vot» va dir Gili. En aquest sentit, la dirigent socialdemòcrata va afegir que el vot judicial «es pot canviar mentre estigui dins del termini», raó per la qual va emplaçar als mitjans «a verificar la informació».

Gili va mostrar-se «tranquila» perquè «no veiem dimonis» però alhora va demanar «un procés de garanties» per evitar «quasevol pensament de mala praxis».

El vot judicial ha anat guanyant pes en els darrers comicis i és una opció creixent per part dels electors

La consellera socialdemòcratatambé va voler deixar clar que la missiva adreçada a l’Executiu no pretén «forçosament» acusar a ningú ni posar en dubte res i va recalcar que l’únic objectiu és «tenir la garantia que les urnes i els vots queden ben custodiats».

El vot judicial ha anat guanyant pes en els darrers comicis i és una opció creixent per part dels electors, raó per la qual els presidents de PS i L’A Pere López i Jordi Gallardo van escriure la carta al secretari general del Govern Jordi Casadevall, qui encara no s’ha pronunciat al respecte.

La llei estableix que el vot en seu judicial es pot exercir des del primer dia de campanya electoral, que enguany serà el 23 de març, fins a les 13.00 hores del dia anterior a la jornada electoral, és a dir, fins al 6 d’abril. H