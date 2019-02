Bellocq nega la manca de suport del col·legi a Silvestre pel xoc amb Pijuan

A la degana del Col·legi d’Advocats d’Andorra, Sophie Bellocq, no li han agradat les declaracions que va fer el lletrat Gonzalo Boye en referència a la situació de «desempara» i d’«abús» que rep el jurista Josep Anton Silvestre per part de les autoritats andorranes. «No coneix al detall les resolucions de l’entitat», va assegurar Bellocq, a la vegada que va rebutjar el qualificatiu que Boye va fer del col·legi, que va titllar de «passiu».



La lletrada va argumentar que el recurs d’empara sol·licitat per Silvestre per la suposada enemistat manifesta que assegura que li té el magistrat Josep Maria Pijuan no se li va concedir perquè no complia amb els requisits que determina la llei d’advocacia. «Ni la seva llibertat ni el seu dret d’exercici s’han vist coartats», va indicar. La representant va recomanar a Boye que «s’informi de les lleis del Principat». Tot i això, Silvestre va anunciar la setmana passada a través de Twitter que recorrerà la negació d’empara, ja que sí que considera «vulnerada la independència i llibertat de l’exercici de la seva professió, funcions que per llei els correspon defensar», va dir.



Bellocq va negar qualsevol aversió personal i professional cap a Silvestre i va manifestar que l’entitat està a la seva disposició, com també ho està cap a la resta de professionals, al·legant que impera «la igualtat entre els col·legiats». Respecte a la possibilitat que Boye, que ha assumit la defensa internacional de Silvestre, porti el seu cas a instàncies supranacionals, la degana va instar que primer passin per les del Principat.



El Consell Superior de la Justícia, per la seva part, «no té res a dir sobre aquest assumpte i no farà cap mena de declaracions», van precisar fonts de l’òrgan.