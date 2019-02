Aquest matí un autobús estacionat a la CG-2 a Encamp, a poca distància del Funicamp, ha quedat desfrenat i ha circulat sense control unes desenes de metres, enduent-se per endavant vehicles aparcats, una parada de bus i contenidors de reciclatge. En l'incident no s'ha produït cap ferit.

Per El Periòdic

