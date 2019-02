Dos detinguts més en l'operació ‘Mitja’

La policia va detenir dilluns dues persones com a presumptes autores dels delictes de contraban i associació il·lícita i a les quals es va comissar 4.080 paquets de tabac i deu quilograms més de tabac de pipa d’aigua, per un valor total de 14.657 euros. Aquests arrestos estan relacionats amb els que els agents van efectuar la setmana passada, concretament dimecres, al Pas de la Casa. La policia ha anomenat aquesta operació ‘Mitja’ i sospita que els cinc detinguts, tots de la mateixa ciutat francesa, formaven part d’una banda organitzada dedicada al contraban de tabac.



Tal com detalla la policia, dilluns pels volts de les set de la tarda van detectar, de manera conjunta amb efectius de la duana del Pas de la Casa, una furgoneta estacionada, marca Peugeot i amb plaques franceses. Es dona la circumstància que aquest vehicle havia estat controlat en el marc de les tres detencions que s’havien fet el dimecres anterior, quan s’havia comissat tabac per valor de 12.595 euros. En constatar, doncs, la presència d’aquesta furgoneta, els agents de la policia van muntar un dispositiu de vigilància que es va allargar durant cinc hores i que va donar fruits cap a les dotze de la nit, quan van detectar que dos homes no residents de 21 anys començaven a traslladar el tabac (prenent diverses mesures destinades a detectar la possible presència policial) a una altra furgoneta Renault, també amb matrícula francesa, amb la qual sembla que volien procedir a dur el tabac en direcció a França. En aquell moment van ser detinguts i els dos vehicles van ser també requisats. Els dos detinguts van passar a disposició judicial dimarts.