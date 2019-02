S'incendia un camió que transporta palla a la C-14

Els Bombers de la Generalitat han extingit aquest dimecres al matí un incendi en un camió que transportava bales de palla a la carretera C-14, al terme municipal de Coll de Nargó.

Segons ha informat la Direcció General d'Emergències, l'avís de l'incident s'ha rebut a 1/4 d'11 del matí des del punt quilomètric 157 de la C-14, a pocs metres de la cruïlla d'accés al centre de Coll de Nargó. Per causes que es desconeixen, al vehicle afectat s'hi ha originat un foc que ha cremat molt ràpidament el material que s'hi transportava i ha originat una gran columna de fum.

Al lloc dels fets s'hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers. Quan hi han arribat, i com a mesura de precaució, els agents han desenganxat la tractora de la cabina per tal de facilitar l'extinció. Una màquina retroexcavadora s'ha sumat a les tasques amb l'objectiu de remoure i treure la palla i apartar-la cap a un camp del costat.

L'incendi no ha causat ferits però sí danys materials en el vehicle. Els Mossos d'Esquadra han tallat provisionalment la C-14 en els dos sentits de la marxa, entre els quilòmetres 154 i 155, i han desviat el trànsit per dins del nucli de Coll de Nargó. Al migdia encara es mantenia la lentitud en la circulació.