Retirada del mercat de tots els productes a base d'arròs de la marca Modilac

El 25 de gener es va publicar la informació sobre una notificació d'alerta relativa a la infecció per salmonel·la 'poona' en lactants a França, suposadament associats al consum d'aliments de nutrició infantil a base d'arròs de la marca Modilac, comercialitzats per l'empresa francesa Sodilac i fabricats a Espanya.



Des que es va realitzar aquesta alerta s'han detectat nous casos de lactants afectats a França, Bèlgica i Luxemburg, també suposadament associats al consum dels preparats infantils esmentats. Tots ells presenten una evolució favorable, segons informa el Govern en un comunicat.



La planta de fabricació d’aquests preparats de nutrició infantil, situada a Espanya, està sent objecte d’una investigació i si hi han realitzat nombrosos controls i anàlisis, tant per part de l'empresa com per part de les autoritats competents.



Fins al moment totes les analítiques dels productes i instal·lacions han donat resultats negatius, tot i que es continuen practicant actuacions amb l’objectiu de poder localitzar el focus de contaminació de la planta de producció a partir del qual s’hagin pogut contaminar els productes que s’hi elaboren.



Atesa la situació i com a mesura de precaució addicional, s’ha acordat la retirada del mercat de tots els productes a base d'arròs que han estat elaborats en aquesta planta de producció. Per tant, a més de qualsevol dels productes de la marca Modilac, aquesta mesura també s’ha fet extensiva a determinats lots d’altres productes dels Laboratoris Ordesa: Blemil Plus 1 arròs (400 g) i Blemil Plus 2 arròs (400 g). Aquestes referències, segons fonts del mateix laboratori fabricant, s’han distribuït i comercialitzat exclusivament a través d’oficines de farmàcia.



Atenent aquestes mesures addicionals, es demana a totes les famílies que puguin disposar d’envasos d’aquests productes i de determinats lots, tant si es tracta d’envasos íntegres, com si ja els han obert, que s’abstinguin de consumir-los i els retornin a la seva oficina de farmàcia, a on se’ls aconsellarà un producte de substitució.