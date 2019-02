Arribada de les pintures murals de Santa Coloma a l'Espai Columba

Durant el dia d'avui han estat traslladades des d'Aixovall, on estaven emmagatzemades, les pintures murals de l'església de Santa Coloma, que tenen com a nova ubicació l'Espai Columba, instal·lació condicionada per exposar-les. Les visites es podran realitzar en unes setmanes, quan finalitzin les tasques d'adequació. Els operaris han hagut de tenir cura en el transport, donada la fragilitat de les pintures.