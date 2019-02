El PS demana la «custòdia policial 24h» del vot judicial

El president del PS Pere López va demanar ahir «la custòdia policial 24 hores» a la Batllia, tant dels vots judicials emesos com dels que arribin per correu, «per donar les màximes garanties de cara al proper procés electoral».

«La feina de les persones que treballen a l’Administració de Justícia ha de ser controlar el procediment de vot, però això s’ha de distingir de la custòdia del vot» va manifestar López, que també va preguntar-se «qui pot tenir arguments per estar en contra d’una mesura com aquesta».

López: «Les persones de l’Administració que controlin el procediment de vot s’han de distingir de les que custodiïn el vot»

La petició dels socialdemòcrates va arribar després d’haver mantingut ahir al matí una breu reunió amb la delegació de l’Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE) —que durant aquesta setmana està recollint informació a Andorra per avaluar el procés electoral— on els van fer arribar la carta que van signar conjuntament amb L’A.

En relació a les declaracions de la consellera general del PS Rosa Gili, —que assegurava tenir constància de casos en els quals s’havia canviat el vot judicials— el cap de llista socialdemòcrata va sostenir que «existeix una fórmula en la qual es permet modificar el vot judicial un cop emès». Amb tot, l’article 33 de la llei qualificada del règim electoral i del referèndum, que fa al·lusió al vot per dipòsit judicial, no fa cap referència ni ratificatòria ni prohibitiva a aquesta possibilitat.

En qualsevol cas, López va voler deixar clar que a la carta «no hem fet cap consideració sobre els procediments electorals anteriors», motiu pel qual no vol «reobrir cap causa» perquè «seria impossible i no té sentit fer debats i tombs a situacions passades».

La resposta de Cinca

El portaveu del Govern Jordi Cinca va mostrar la seva «total confiança» en els batlles i va assegurar que entre les mesures de seguretat «hi ha una filmació 24 hores», raó per la qual no va compartir «aquesta dinàmica de generar ombres».

Cinca: «Sobta que partits que han tingut la responsabilitat d’organitzar eleccions sembrin dubtes d’una llei que es manté de del 1993»

«Tots els han partits han tingut la responsabilitat d’organitzar processos electorals. Sobta que facin la pregunta ara d’una llei de 1993 que funciona exactament igual que al 2009 quan governava L’A i al 2011 amb el PS» va respondre Cinca.

Respecte al canvi del vot judicial, el portaveu del Govern va aclarir que «l’exercici del vot no queda consumat fins que el batlle no diposita el vot a l’urna davant la presència dels interventors de la mesa». En aquest sentit, Cinca va admetre no saber si hi ha ent que s’ha repensat el vot, però va expressar que en l’hipotètic cas «estarien en el seu dret de fer-ho» dins del període de dipòsit judicial.