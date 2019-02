Es reobre en els dos sentits el pont de Peramola

El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ha visitat aquest dimecres els treballs que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha dut a terme per millorar els sistemes de contenció i afavorir la seguretat viària del pont de la C-14 sobre el Segre a Peramola. Gavín ha estat acompanyat durant la visita per l’alcaldessa de Peramola, Gemma Orrit, i el president del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Jesús Fierro.

Per El Periòdic

