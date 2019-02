Els informes de l’aeroport es presentaran al maig

El 27 de juny de 2018, el president de la Cambra de Comerç, Miquel Armengol, signava a Tolosa un acord amb el director general de Navblue, Thomas Lagaillarde, per iniciar l’estudi de viabilitat que ha de determinar, o no, la construcció d’un aeroport dins el territori nacional andorrà. Aleshores Armengol pronosticava que a finals de l’any passat es coneixerien els primers resultats, però ara sembla que no serà fins al mes de maig quan la Cambra finalment els farà públics perquè «no volem que es polititzin» davant les pròximes eleccions. Tot i assegurar que tot va sobre el programat, «potser anem un pèl més lents perquè hi ha coses que se’ns escapen».



La primera fase de l’estudi inclou el procediment d’aproximació d’aterratge i enlairament i els radis d’acció dels avions A319, A320NEO i A321NEO-LR. Si aquesta part resulta negativa, ja no es continuarà amb el projecte.



Malgrat que Armengol no va voler fer gaires declaracions respecte a l’estudi ni va avançar cap requisit electoral pels polítics de cara a la imminent campanya, sí que va dir que «un dels objectius de la Cambra és ajudar a créixer l’economia i tenim molt clar que això passa per noves infraestructures de comunicació». En aquest sentit, va assegurar que el projecte està molt avançat i per a tots aquells que diuen que «la Cambra fa volar coloms», el president els va respondre que «potser, ara la Cambra farà volar avions».



A més, en referència al comunicat de Virtus Unita que reclama un aeroport a qualsevol preu, va criticar que hi ha polítics que «ara es desperten» i «es fan seu» el projecte de l’aeroport, «quan des de la Cambra ja fa molts anys que es reclama». Amb tot, es va congratular que qualsevol partit hi doni suport, i va avançar que el projecte ferroviari –amb converses amb ambdues bandes de la frontera– «també està molt avançat, però no tant».

Cursos de formació

Armengol va fer aquest anunci ahir al matí en el marc de la signatura del conveni de col·laboració entre la Cambra de Comerç i Banc Sabadell d’Andorra. Es tracta d’un acord per facilitar la formació continuada per a les empreses i professionals del Principat i potenciar d’aquesta manera la competitivitat empresarial.



Un dels últims cicles que es va realitzar va anar destinat als professionals del comerç. Concretament, es van fer dos cursos que van comptar amb la participació d’una quarantena de persones. Segons la seva màxima responsable, «el grau de satisfacció va ser molt alt» i tots van celebrar que «els apropéssim una formació» específica, més enllà de l’atenció al client. Entre els punts més interessants pels participants, la responsable va destacar la vessant d’aparadorisme i visual merchandising. La Cambra ja ha confirmat que aquest estiu es tornarà a repetir l’experiència amb una nova edició.