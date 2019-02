‘24 horas en la vida de una mujer’, a l’auditori Claror

L’edifici administratiu el Molí va acollir ahir la presentació de l’obra 24 horas en la vida de una mujer, que forma part de la 54a Temporada de teatre de Sant Julià de Lòria i Andorra la Vella, i que es representarà el pròxim 21 de febrer a les 21.30 hores a l’auditori Claror. Una obra que, segons el cònsol major Josep Miquel Vila, «és un acte molt important, i que ajuda els valors humans».



24 horas en la vida de una mujer serà representada a Andorra en castellà. El format original, adaptat a musical i guanyador dels premis Broadway, va ser escrit l’any 1927 per l’escriptor austríac Stephen Zweig i, més endavant, als anys 1931, 1944, 1952, 1968 i 2002 es va estrenar a les sales de cinema, tot i que amb èxit desigual.



Amor i passió

El musical ens parla d’una dona que en només 24 hores d’existència viu un dia meravellós al mateix temps que terrible. Una viuda anglesa que s’enamora per atzar d’un diplomàtic polonès una nit a Montecarlo. Arran d’això, la protagonista, interpretada per Silvia Marsó, s’involucra en els problemes del seu enamorat en un seguit d’actes inesperats i inestables.



Marsó ha participat en sèries televisives de gran renom, com Velvet o Gran Hotel, i al cinema, produccions com La madre muerta, de Juanma Bajo Ulloa, o Amor, curiosidad, prozac y dudas, de Miguel Santesmases, són algunes de les més destacades que figuren dins de la seva trajectòria. A més, també canta i ha guanyat una llarga llista de guardons.

Vinculació amb els personatges

El conseller de Cultura lauredià, Josep Roig, va transmetre que «els actors senten una gran vinculació amb els seus personatges», i va afegir que «familiars directes d’alguns d’ells coneixen de primera mà alguns dels problemes que es reflecteixen en l’obra».



Per la seva banda, l’ambaixador espanyol, Àngel Ros, va assegurar que «és un plaer poder col·laborar en aquests esdeveniments, i que existeixi una temporada de teatre a Andorra és molt bonic».



Pel que fa a la resta de membres que conformen el musical són el director Ignacio Garcia, el director musical Josep Ferré i els actors Felipe Ansola i Germán Torres, va informar l’ANA.