El Sitca vol cobrar el GAdA «el més aviat possible» i en un sol cop

El Sindicat de Treballadors del Comú d’Andorra la Vella (Sitca) reclama celeritat a la corporació amb el pagament de les quantitats endarrerides del GAdA i a més volen que se’ls pagui tot de cop. La presidenta del col·lectiu, Emi Matarrodona, va explicar en una roda de premsa que en la darrera assemblea del sindicat els afiliats van reclamar poder cobrar «en el termini més breu possible». A més, no els sembla massa raonable la proposta del comú de cobrar els diners endarrerits amb dos pagaments. «Els treballadors estan una mica preocupats perquè fa molt temps que dura», va exposar, reconeixent que «no podem estar tot l’any 2019 esperant» i que haver d’esperar fins a l’octubre per percebre tot el que la sentència va fixar que els correspon «se’n va fora de temps i no té molta raó de ser». Una petició que dilluns van traslladar a la cònsol major, Conxita Marsol, en una reunió que hi van mantenir i on també van posar sobre la taula «el neguit» dels treballadors amb aquesta qüestió.



«Nosaltres no hem de dir cap termini, però sí que és veritat que en els sis mesos a partir de la data de l’aute s’han de manifestar», va exposar la presidenta del Sitca, afegint, això sí, que des del comú s’han compromès a donar-los una resposta «a finals de febrer».

Compromís

Des de la corporació, preguntats per aquestes peticions, van reiterar el compromís de pagament. «La voluntat és pagar i pagar el més aviat possible», van assegurar, si bé van admetre que encara no hi ha cap decisió presa sobre la manera com es farà perquè encara s’està estudiant com es pot assumir el pagament d’una quantitat que s’apropa al milió d’euros. La seva proposta era fer dos pagaments i deixar-ho tot liquidat entre juny i setembre, però després del rebuig de bona part dels treballadors caldrà veure per quina fórmula s’acaba optant.



D’altra banda, Matarrodona va explicar que hi ha alguns treballadors que han mostrat la seva «disconformitat» per la manera d’aplicar el GAdA a aquells empleats que durant els darrers nou anys han canviat el seu lloc de treball. Segons va detallar, aquestes persones (que no va voler quantificar) reclamen que se’ls reconeguin uns drets adquirits que els hauria permès pujar en la banda salarial abans de fer el canvi de plaça. Amb tot, segons el sindicat, des de la corporació es defensa que si amb el canvi de lloc també s’ha pujat de categoria, aquest canvi de banda ja es dona per fet perquè ja estan cobrant més que abans.

Dimissió

En la roda de premsa Emi Matarrodona també va comunicar que ha presentat la dimissió com a presidenta del Sitca. Malgrat que només porta un any al càrrec i que el seu mandat acabaria el març del 2020, considera que «he culminat una etapa». «Ha sigut molt intens, el tema del GAdA ha sigut bastant gruixut i donar la cara tan sovint per això porta el seu desgast», va apuntar. «Me’n vaig amb un sentiment molt bo. L’experiència ha estat molt enriquidora, però penso que ha arribat el moment de donar el relleu a un altre afiliat». Amb tot, va retreure la falta d’implicació de bona part del col·lectiu. «Jo hauria cregut que hi hauria més mobilització i implicació per part dels afiliats. No és que estigui decebuda, però amb el moviment que hi ha hagut aquest any, sempre venen més o menys les mateixes persones i no acabem d’arrencar del tot».



Així i tot, es va mostrar convençuda que es podrà trobar un relleu. «Deixo l’executiva en bones mans, de ben segur en aquesta segona etapa podran engrescar molts més membres», va indicar. De fet, Santi Pérez, actual vicepresident, té molts números per assumir el càrrec que deixa lliure Matarrodona.