Sant Julià convoca un concurs per contractar l’educador de carrer

El projecte liderat per la consellera de Serveis Socials del Comú de Sant Julià de Lòria, Paqui Barbero, per poder disposar d’un educador de carrer a la parròquia, agafa forma. La corporació va publicar ahir al BOPA l’edicte per convocar el concurs per cobrir aquesta plaça. Els interessats tenen fins al 8 de març per presentar la seva candidatura i segons va exposar Barbero, el procés ha de ser «relativament ràpid», de manera que calcula que com a molt tard a finals de març aquesta persona ja s’haurà incorporat. La consellera, a més, va explicar que l’edicte extern s’ha convocat després que l’intern quedés desert.



L’objectiu principal de l’educador serà «prendre la temperatura al jovent de la parròquia», ja que a Sant Julià no hi ha punt jove ni centre educatiu de secundària. «Pensem que és molt important tenir aquesta figura perquè pugui treballar amb els joves, conèixer les seves necessitats i veure què podem fer per a ells», va manifestar. De la mateixa manera considera que serà una bona manera per poder detectar casos de joves amb problemes. «Si ho podem detectar a temps, és millor i així es pot treballar de manera coordinada amb Afers Socials», va remarcar, recordant que a dia d’avui «només podem treballar amb aquells joves que ja participen de manera activa en entitats o activitats de la parròquia».



La consellera va valorar, també, de manera positiva, la incorporació ara fa un any de la nova tècnica de social, que considera que ha ajudat a dinamitzar una mica més el col·lectiu.



Pel que fa al procés de selecció de l’educador de carrer, va detallar que l’assumirà una empresa especialitzada i externa al comú «per evitar problemes perquè això és un poble i ens coneixem tots». Així, la idea és que ningú conegui els candidats fins que no arribi el moment de l’entrevist presencial, de manera que les puntuacions de totes les proves anteriors no estaran condicionades en cap sentit.