El PS vol que l’Estat costegi tots els rescats de muntanya

Per al PS els ensenyants, pagats per l’Estat francés, tenen «una discriminació del conveni» a l’hora de tributar pel que consideren «un abús econòmic de l’Agencia Tributària andorrana. H

D’altra banda, López també va avançar que la seva formació va presentar una segona reserva d’esmena al debat dels pressupostos perquè els ensenyants andorrans que treballen al sistema educatiu francés no hagin de tributar alhora a França i a Andorra.

El parlamentari socialdemòcrata va sostenir que aquesta mesura «pot posar en risc qualsevol persona que estigui a la munya», ja que «pot condicionar a retardar la trucada als serveis d’emergència per por al cobrament».

Aquesta mesura, extensible també a les competicions esportives, «no té sentit en un país de muntanya com el nostre» per a López, qui considera que la fórmula «només es pot entendre des d’un afany recaptatori».

El president del PS Pere López va presentar ahir una reserva d’esmena a la llei del Pressupost perquè les arques públiques assumeixin íntegrament el cost dels rescats de muntanya, i per tant, eliminin el cobrament en cas de negligència de l’afectat que es contempla en la partida pressupostària que es debatrà al darrer Consell General.

Per Adrià Esteban

