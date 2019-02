El trail més solidari

Però, més enllà de la gesta esportiva que pugui significar, és molt destacat el caràcter solidari de la prova, i per això, Repiso viatjarà amb 50 quilograms de material esportiu i escolar per als nens del territori mexicà, fet que ha pogut ser gràcies a la col·laboració de la Federació Andorrana de Futbol i de Gol Solidari, ja que els primers han posat els recursos, mentre que els segons facilitaran la logística i el cost del transport del material.

Joan Repiso disputarà el pròxim 3 de març l’Ultra Caballo Blanco a Urique, Mèxic, una cursa de muntanya de 80 quilòmetres en la qual participaran 1.000 persones i que té com a objectiu superar els corredors raramuri, paraula que en la llengua tarahumara significa peus lleugers o corredors, ja que aquests nadius tenen una gran capacitat física. Aquesta vegada, però, no ho podrà fer amb Joan Berenguer, que és qui el sol acompanyar en aquestes gestes.

