Assandca presenta l’acte solidari Wintcycling

Amb la col·laboració del Comú de la Massana, de Vallnord i de l’assciació Assandca que lluita contra el càncer, s’ha fet possible l’organització de l’esdeveniment solidari Wintcycling, un acte que tindrà lloc el proper 23 de febrer a l’Edifici Sociocultural d’Arinsal.

Wintcycling realitzarà sis classes de cycling indoor de 45 minuts cadascuna des de les 10 hores fins a les 19 hores de la tarda i es donaran obsequis als participants. Les classes aniran a càrrec de monitors de l’escola BestCycling.

Així, amb tan sols una setmana i dos dies, s’ha aconseguit completar l’objectiu de les 100 inscripcions i, per fer més atractiu l’esdeveniment i per incitar a més participants no residents, Vallnord- Pal Arinsal va posar a disposició dels clients, diferents paquets amb opcions d’hotel, forfets de dia o caldea. Actualment, hi ha un 30% d’inscrits no residents.