El Govern aprova avançar un terç de les subvencions

El Govern va aprovar ahir la convocatòria de concessió de les ajudes per a l’any 2019 i de l’avançament d’una part de la subvenció per a l’any vinent a les entitats esportives legalment constituïdes, concretament d’un terç del pressupost previst.

En aquest sentit, l’objectiu de la convocatòria de caràcter urgent és poder adjudicar les ajudes amb la màxima rapidesa possible de manera que les diferents entitats esportives disposin d’aquests diners per funcionar correctament.

Així mateix, el Govern va explicar que el termini per presentar les sol·licituds per rebre aquestes ajudes econòmiques finalitzarà el 7 de març. «Entenem que les entitats esportives no s’aturen amb independència o no de què hi hagi els pressupostos de l’estat», va explicar el ministre portaveu, Jordi Cinca, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.