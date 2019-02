Artadi agraeix l’oferta d’Andorra d’una candidatura conjunta

La consellera de la Presidència i portaveu de la Generalitat de Catalunya, Elsa Artadi, va valorar positivament la disposició del Govern d’Andorra pel que fa a participar en una candidatura per organitzar els Jocs Olímpics d’hivern 2030 i va explicar que s’anirà parlant perquè «si hi ha complementarietats que puguem unir dels dos països també han de ser benvingudes». A més, també va destacar l’oferiment de col·laboració de les estacions franceses i va recordar que «hem de seguir parlant perquè és una oportunitat que obre el Comitè Olímpic Internacional, que un esdeveniment passi a més d’un país».

Així mateix, després de la reunió amb el secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física, Gerard Figueras i amb l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, va remarcar que «és una gran oportunitat per enfortir la relació entre l’àrea metropolitana i el Pirineu i per fer un canvi de paradigma».

A més, va destacar que els Jocs «poden servir per deixar un llegat que transformi el Pirineu» i que aquesta candidatura passi «per la innovació, per la cura del medi ambient, per la sostenibilitat, per les energies netes i per potenciar el rol de les dones esportistes».

«Estem treballant per veure el que ja tenim i com ho podem aprofitar, com podem maximitzar sense construir en les zones d’estacions d’esquí», comentava.