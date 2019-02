La federació de karate tanca un acord de patrocini amb Hajime

Així mateix, la representant de l’empresa, Pilar Alquézar, va destacar el paper de la federació i va explicar que l’acord és per dos anys i que és un patrocini econòmic i de material.

El president de la Federació Andorrana de Karate, Xavier Herver, va anunciar ahir l’acord de patrocini amb l’empresa de material esportiu Hajime que suposarà un creixement econòmic per al karate del país. Segons Herver, «és un acord que ens dona un impuls notable» i que «ens permet assistir a esdeveniments». En aquest sentit, va recordar que «arribar en el millor moment de la història del karate», després de la cinquena posició de Melchor Randy al Campionat d’Europa júnior, i que això «és fruit de 10 anys de treball molt dur, que està funcionant molt bé i que està agafant experiència». «No descansarem fins que tinguem una medalla», reiterava.

