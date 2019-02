Camp acaba 27a i Núñez i Mijares acaben fora

Per altra banda, a la Copa d’Europa de Sarntal, Marc Oliveras va ser 40è, amb un temps d’1.14,51, a 1,76, l’italià Thomas Biesemeyer, que va fer un temps d’1.12,75, mentre que Vargas va ser 69è amb un temps d’1.16,06, a 3,31 del vencedor. En la combinada, Oliveras va acabar 44è amb un temps d’1.55,48, a 4,66 del vencedor, en aquest cas l’alemany Christof Brandner, que va fer un temps d’1.50,82. Vargas va ser 88è, amb 2.16,87, a 26,05 del guanyador. Per un altre costat, Xavi Salvadores va ser 26è al gegant FIS de Monte Pora, a 5,24 del guanyador.

La patinadora Àngela Camp va realitzar el programa curt de patinatge sobre gel al Festival Olímpic Europeu de la Joventut 2019 a Sarajevo, Bòsnia i Hercegovina, i va quedar en 27a posició de 29 participants amb una puntuació de 30,48. Per altra banda, al gegant femení, Jessica Núñez i Carla Mijares, van quedar desqualificades. Mijares es va sortir a la segona mànega mentre que Núñez va fer un interior i no va poder acabar.

Per El Periòdic

