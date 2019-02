Els advocats hauran de passar un psicotècnic per exercir

El Govern va modificar ahir el reglament per obtenir el certificat d’aptitud per a l’exercici de la professió d’advocat. El canvi més substancial és que a partir d’ara els aspirants que vulguin treballar al Principat hauran de passar una prova psicotècnica. «Així es garantirà que compten amb la capacitació necessària per desenvolupar adequadament aquesta professió», va assenyalar ahir el ministre portaveu, Jordi Cinca, en la roda de premsa posterior al «atípic» Consell de Ministre que va tenir lloc ahir sense el cap de Govern, Toni Martí, ni la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, que es troben de viatge oficial a Brussel·les. Els canvis volen garantir la qualitat de la pràctica de l’advocacia al Principat i els coneixements de dret andorrà.



El nou text recull els suggeriments del Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra, que fa mesos que demanava, entre altres coses, limitar el nombre de convocatòries a les quals es poden presentar els candidats. Des del 2016, quan van instaurar les proves, l’opció d’examinar-se era il·limitada. Ara, en canvi, només tindran quatre intents. Si no passen cap d’elles, a més, hauran d’esperar dos anys per presentar-se de nou. El motiu de la restricció rau en el fet que «hi havia persones que es presentaven sense estudiar», va indicar la degana del col·legi, Sophie Bellocq, el passat mes d’abril, quan va fer públiques les demandes de l’entitat.



Altres modificacions són el procediment de notificació dels resultats de les proves i la possibilitat que el tribunal avaluador i el sol·licitant pactin qui actuarà com a tutor de les pràctiques jurídiques. Tanmateix, per dotar de més seguretat jurídica el procés, el reglament preveu que la persona que no superi les proves o les practiques, puguin interposar un recurs en els termes previstos per la llei de l’exercici de la professió d’advocat i del col·legi.

Examens cada semestre

Les proves per a l’obtenció del certificat inclouen un examen sobre dret andorrà i deontologia professional, examen sobre casos pràctics per resoldre problemàtiques sobre dret i una prova de coneixement de llengua catalana. Els exàmens es realitzen al Col·legi d’Advocats a excepció de la prova de català, que es realitza al Centre d’Autoaprenentatge de Català d’Escaldes-Engordany. Des que van entrar en vigor, s’han fet cinc convocatòries, una per semestre, en les quals el volum de candidats no ha estat elevat ‑‑la convocatòria més concorreguda va reunir cinc aspirants‑‑ i la taxa d’aprovats no arriba al 50%.