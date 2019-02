Martí i Ubach es reuneixen amb Juncker a Brussel·les

El cap de Govern, Toni Martí, i la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, es reuneixen avui amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker per tractar diferents punts de l’acord d’associació amb la Unió Europa. El ministre portaveu, Jordi Cinca, va indicar en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres celebrada ahir que no entraran en el fons de les negociacions, sinó que es faran un balanç de l’estat de les mateixes arran del final de legislatura de l’actual Govern, en quin punt es troben i quin seran els pròxims passos a seguir passades les eleccions generals del 7 d’abril. Tot i això, l’Executiu «traslladarà les qüestions més transcendents de manera oficial a la UE», va precisar.



D’aquesta manera, Martí i Ubach se centraran a evidenciar les especificitats d’Andorra, en concret els aspectes relacionats amb la lliure circulació de serveis financers i capitals. «Abordarem l’estructura del sistema financer perquè no torni a patir les conseqüències d’un esdeveniment tan greu i transcendent com va ser el de BPA», va dir Cinca.



En la tercera visita entre Martí i Junker també dialogaran sobre la lliure circulació de persones, «una qüestió important per l’enorme desequilibri que hi ha entre el conjunt de la UE i Andorra», va manifestar el ministre, que va tornar a insistir que el sistema de quotes és l’adient «per no malmetre la convivència al país».