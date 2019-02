Mor una dona en un accident davant del Punt de Trobada

Una dona de 85 anys ha mort aquest dijous al matí després de patir un accident amb el cotxe a la CG1 a l'alçada del centre comercial del Punt de Trobada. El cotxe, de matrícula espanyola i que circulava en sentit pujada, s'ha encastat contra un camió que hi havia aparcat per causes que encara s'investiguen. La dona ha mort a l'acte. El sinistre s'ha produit quan passaven vuit minuts de dos quarts d'onze del matí i els ocupants del cotxe eren mare i fill, que era qui conduia.

El conductor, un home de 61 anys, ha estat traslladat a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Des del centre mèdic s'ha explicat que pateix policontusions i té una lesió a l'abdomen que és probable que requereixi una intervenció quirúrgica. El seu pronòstic és reservat.

Tal com ha informat la Policia mitjançant un comunicat, el vehicle en què viatjaven mare i fill (un turisme BMW I3 amb matrícula espanyola) ha sortit de la via en fer un revolt a l'esquerre i ha acabat col·lidint frontalment contra un camió (marca Iveco també amb plaques espanyoles) que hi havia estacionat a l'aparcament del centre comercial. En la topada també ha resultat danyat un altre camió que hi havia aprcat (un Man amb matrícula andorrana).

El cos d'ordre ha explicat que les serveis d'urgència mèdica que s'han desplaçat al lloc dels fets han hagut de rescatar el conductor de l'interior del cotxe per poder-lo traslladar d'urgènica a l'hospital en "estat molt greu". Al mateix temps, han certificat la defunció de la passatgera. Cap dels dos ocupants era resident al país.



Els agents de Policia del Grup d'Investigació d'Accidents de Trànsit instrueixen el pertinent atestat per tal d'esbrinar les causes probables de l'accident.