Estudi per posar un ascensor entre Príncep Benlloch i la zona alta de Ciutat de Valls

El ministeri d'Educació i Ensenyament Superior cedirà de manera gratuïta i almenys durant quatre anys 140 metres quadrats de l'escola andorrana Ciutat de Valls, per tal que la corporació en pugui fer un "espai cívic intergeneracional" amb opció també d'ubicar-hi un petit centre de salut, tal com ha avançat aquest dijous la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol. D'altra banda, i després que no acabés d'encaixar entre els veïns del barri el projecte de posar una cinta transportadora al carrer Ciutat de Valls, el comú estudia ara connectar la zona superior i Príncep Benlloch amb un ascensor.

La cònsol ha explicat que l'opció de l'ascensor és la que agrada més als veïns i que s'està treballant amb la ubicació concreta. "No és fàcil", ha reconegut, però ha confiat que "ben aviat tindrem notícies al respecte".

Pel que fa al centre cívic, parteix d'un conveni que signaran els propers dies el ministeri i la corporació amb la voluntat que es pugui obrir abans de l'estiu, com a molt tard al setembre, ha indicat Marsol. S'ubicarà a la part del centre educatiu que està tancat des del 2016 ja que era de l'escola espanyola (ara reagrupada a Escaldes). Poder-ne fer ús era una llarga reivindicació comunal.

Des del 2016, el ministeri ha realitzat "projeccions de necessitats d'estudiants" i, un cop enllestides, ha definit que pot cedir aquests 140 metres quadrats al comú, ha explicat el ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover. Pel que fa a la resta, una part se la quedarà l'Associació de pares de l'escola francesa i l'altra (3.000 metres quadrats), tal com ja es va anunciar la setmana passada, el Lycée Comte de Foix, centre que té necessitats d'espai per l'increment temporal d'alumnes que està vivint.

Marsol ha celebrat aquest conveni perquè Ciutat de Valls és un barri on hi viu molta gent i "toca dignificar-lo". Permetrà ser un punt de trobada entre gent jove i gent gran. Pel que fa al centre de salut, s'està en converses amb el Govern però és un tema que s'allargarà més en el temps perquè s'ha de projectar als pressupostos de l'Estat.

La cessió d'aquest espai és gratuïta i el comú només haurà d'habilitar-lo, fer el tancament amb l'altra part de l'edifici i l'accés des de la nova placeta de Ciutat de Valls.