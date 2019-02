El CRES es planteja denunciar les empreses que el suplanten

El Centre de Recerca Sociològica d'Estudis Andorrans (CRES) informa aquest dijous en un comunicat que ha tingut coneixement que, en els darrers dies, algunes persones han rebut una trucada per respondre una enquesta política en un idioma que no és el català i utilitzant el nom del CRES o amb dificultats per entendre quina és la institució que hi ha darrere del treball de camp.

El director del CRES, Joan Micó, ha deixat clar a través d'un comunicat que el centre "no té cap relació amb aquesta enquesta política ni amb cap altra des de la primavera del 2018". De la mateixa manera, ha deixat clar que si es demostra que han fet ús de la institució andorrana per poder fer les trucades, "no descartem accions legals".

D'altra banca, Micó també ha anunciat que el CRES durà a terme una enquesta preelectoral abans de les eleccions on s'escollirà una mostra de 800 enquestats andorrans i 400 de no andorrans. Les trucades es faran en el període de temps entre el tancament de les llistes electorals i l'inici de la campanya electoral. Els números de telèfon s'escolliran a l'atzar d'entre tots els que puguin existir al Principat, ja siguin fixes o mòbils, les trucades tindran una durada de cinc minuts i seran aleatòries i les respostes seran confidencials.

Les persones enquestadores s'identificaran amb el seu nom i la institució a la qual pertanyen i explicaran breument les característiques del treball de camp. Totes les trucades es faran des de les instal·lacions del CRES, a Sant Julià de Lòria.