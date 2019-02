Martí fa saber a Juncker la necessitat d'Andorra d'accedir a un banc central

El cap de Govern, Toni Martí, i el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, han fet balanç dels avenços realitzats en les negociacions de l'acord d'associació iniciades el 2015. Els dos mandataris s'han reunit aquest dijous a la seu de la Comissió Europea a Brussel·les, en la darrera visita oficial del mandat de Martí.

Martí i Juncker han celebrat el clima de diàleg constructiu i positiu amb el qual s'han dut a terme els quatre anys de negociació, que ha permès trobar solucions de compromís entre les dues parts, tenint en compte les particularitats d'Andorra, tal com ha quedat demostrat en les negociacions sobre la lliure circulació de mercaderies i en particular en l'acord del tabac.

Durant la reunió s'han tractat aspectes rellevants de la negociació per a Andorra com són el marc institucional, la situació de les empreses públiques (FEDA i Andorra Telecom), la lliure circulació de persones i els serveis financers. En aquest sentit, el cap de Govern ha expressat al president de la Comissió la necessitat d'Andorra a accedir a un prestador d'última instància (banc central) com a pas previ a assumir la lliure circulació de serveis financers.

Pel que fa a la lliure circulació de persones, el cap de Govern ha insistit al mandatari europeu que l'acord ha de preservar el sistema de quotes d'immigració de què Andorra disposa actualment. D'aquesta manera el Principat continuaria tenint un sistema d'immigració previsible i sostenible que respondria a la situació particular d'Andorra i que permetria preservar la identitat, garantir la cohesió social i mantenir un alt grau de seguretat.

En la trobada Martí ha mostrat a Juncker la seva satisfacció que l'aposta del Govern i del sector bancari a favor de la transparència fiscal i de l'homologació internacional, així com que l'adopció d'estàndards internacionals hagin permès que Andorra surti de la llista grisa de la UE de paradisos fiscals i es posicioni com a jurisdicció cooperant en matèria fiscal. Martí també ha expressat a Juncker l'acompliment que està duent a terme Andorra en l'aplicació de l'acord monetari.

En la darrera trobada d'aquesta legislatura també hi ha participat el cap de divisió, Servei Europeu d'Acció Exterior, Claude Maerten; la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, i l'ambaixadora d'Andorra a la UE, Esther Rabasa. Ambdues delegacions han coincidit en què l'acord d'associació representa una important oportunitat d'obertura econòmica per al Principat i que esdevindrà un facilitador d'intercanvis per a les empreses, els professionals, els estudiants i per als joves treballadors.

El cap de Govern ha assegurat a Juncker que la delegació andorrana, encapçalada per l'ambaixadora a la UE, Esther Rabasa, assistirà a les reunions de les rondes negociadores previstes pel mes d'abril, durant el període de govern en funcions.