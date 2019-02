Désaxés torna al Principat amb la seva música i molt d’humor

El quartet Désaxés aterra a Andorra el proper 20 de febrer amb el nou espectacle Super Sax Show. Una funció humorística en què els quatre saxofonistes explicaran com és ser músic «amb un to trencador i diferent», demostrant tot el que l’instrument pot oferir musicalment. Els músics ja havien actuat al Principat d’Andorra al 2014, en el marc de la 44a Temporada de teatre conjunta d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria.



El concert és fruit de la col·laboració entre l’Andorra Sax Fest i l’ambaixada de França, que fa sis anys que patrocina l’esdeveniment, com a part de la iniciativa. Així, Désaxés s’avança a la resta de concerts, formant part també de la Saison Culturelle, el programa cultural que l’ambaixada du a terme des de fa més de 20 anys al Principat. «És un festival molt important per la imatge d’Andorra», va explicar l’ambaixadora francesa Jocelyne Caballero.

La data coincideix amb època de vacances escolars, amb la voluntat d’atraure tant a professors com a alumnes perquè coneguin totes les possibilitats que pot tenir el saxofon, des del saxo clàssic, passant pel de carrer de jazz o el saxo d’estudi. Les entrades tenen un preu general de 15 euros, 5 per als estudiants, i es poden comprar a través dels webs de l’ambaixada, el festival de música o una hora abans de l’espectacle al Centre de congressos de la capital.

Tot a punt

«Vam obrir 50 places per al concurs professional i es van esgotar, per la qual cosa vam obrir unes altres 10, que també es van esgotar», va comentar el director de l’Andorra Sax Fest, Efrem Roca. Un fet que referma el renom internacional del festival, en el qual volen participar músics del país, però també d’Espanya, França o el Japó.



Pel que fa a la categoria juvenil, l’organització va obrir 20 places i no descarta haver d’obrir-ne 10 més quan la data de l’esdeveniment s’apropi. Tot i això, el que té més èxit són les masterclass individuals. Enguany comptaran amb la participació de saxofonistes com Claude Delangle, que Roca va definir com «el millor saxofonista del segle XX», Jean-Denis Michat, Christophe Grèzes o el rus Nikita Zimin, va informar l’ANA.