Cinca assegura que la nota del Moneyval serveix perquè "no baixem la guàrdia"

"La nota ens diu que hem fet deures, que estiguen atents i que no baixem la guàrdia". Així ha definit el ministre de Finances, Jordi Cinca, l'avaluació del Moneyval que s'ha donat a conèixer aquest dijous. Cinca diu que, d'aquesta manera, "es reconeix una progressiva millora que s'ha anat accelerant. El 2011, quan vam entrar al Govern, no complíem cap requisit en deu de les quaranta recomanacions. Al 2017 ja complíem en totes". Ara mateix, de les quaranta recomanacions, n'hi ha deu en què el Moneyval ni hi té res a dir, vint-i-quatre en què es compleix pràcticament amb tot el que demanen i sis on es compleix parcialment. "Aquí hi hem d'abocar esforços però requereix temps", ha afegit Cinca.

Fins ara, com ha recordat el ministre, el Moneyval havia incidit sobre l'aspecte legislatiu. "Ara ja tenim el marc legislatiu i ara el que s'avalua és l'eficàcia perquè fer una llei és relativament senzill però el que cal és aplicar-la". La propera avauació del Moneyval es farà el mes de desembre ja amb un nou Govern i si se supera s'entrarà a la sisena, una fita que pocs països han aconseguit. La darrera visita del Moneyval en el marca de la cinquena avaluació, l'actual, es va fer a principis del mes de desembre de l'any passat.