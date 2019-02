Objectiu: 15 minuts

Els terminis de les Finals de la Copa del Món s’han complert a la perfecció i tot està sortint rodat. Ahir, en un triple simulacre, es va posar a prova el dispositiu d’emergències de l’esdeveniment i va complir el temps marcat, ja que el rescat havia de durar entre 15 i 20 minuts i l’equip mèdic i d’evacuació, format per una trentena de persones entre bombers, personal mèdic, personal de l’estació i coordinació, va tardar prop de 17 de minuts.

En aquest sentit, el simulacre, que ja s’havia dissenyat l’any passat per a les Finals de la Copa d’Europa pensant en les de la Copa del Món, era testejar el bon funcionament del protocol en cas d’un accident greu d’un participant.

Així, la responsable del dispositiu, Laura Sànchez, va assegurar que «estem força contents», encara que «el temps marcat per evacuar la víctima era de 15 minuts». Malgrat això, va assegurar que «hem trigat 17 minuts però sabem la manera de rebaixar-lo». En aquest context, va considerar que «s’ha de millorar la comunicació interna entre pisters, equips mèdics i coordinadors», a més de «senyalitzar millor la zona del ferit».

L’estat de la neu, el problema

Per un altre costat, el cap de cursa, Jordi Pujol, va explicar que «el problema més gran és l’estat de la neu», ja que «no estarà més dura». «Estem molt contents amb els temps fet, tothom està molt implicat i tot està controlat», destacava i recordava que «la pista Avet serà un vidre» i que, per tant, «tots els moviments es complicaran, però, per contra, és difícil que un corredor quedi aturat a la meitat d’un mur i, a causa del mateix gel, baixarà fins a un pla». «La climatologia també serà una dificultat, però comptem amb gent molt experimentada», afegia. A més, va destacar que «la seguretat és la principal preocupació» i que «seguim fent neu per minimitzar el perill en els llocs que creiem que són perillosos». «L’objectiu a partir d’ara és treballar la pista perquè sigui el menys perillós possible, sabent que qui et frena, si et frena, són les xarxes», reiterava i recordava que s’està fabricant neu molt humida perquè sigui compacte i que confien en una gran afluència de turistes a la pista perquè la segueixin compactant.



«El dia 28 de febrer hem de fer el test de la pista i presentar-la el millor possible, mentre que el dia 9 de març ha d’estar tot a punt perquè tindrem corredors provant la pista», concloïa Pujol.

Seguretat a contrarellotge

Els primers esquiadors estan baixant. El descens està sent de vertigen i s’estan marcant uns temps excepcionals. De sobte, un esquiador encara malament un revolt i cau, a tota potència, contra la xarxa. Sembla que s’ha fet molt de mal. I s’activa el dispositiu d’emergències. A contrarellotge. El temps no juga a favor nostre, però, sense pausa i sense pressa, un gran equip humà treballa per salvar-li la vida.

Sona la ràdio: «Atenció, hi ha hagut un accident». Els primers a intervenir són els pisters, n’hi ha un total de 15 repartits per tota la cursa. L’accident sembla greu. Sospiten que pot ser un traumatisme de tíbia i peroné, que pot haver-hi fractura i, per tant, s’ha d’activar l’equip mèdic, que està format per un metge i un infermer.

Així, arriben immediatament. El pacient està tranquil, conscient. Li donen la medicació pertinent i procedeixen a immobilitzar-lo. Vigilant no relliscar, concentrats. D’aquesta manera, la decisió és clara: s’ha de traslladar el ferit. Cal trucar a l’helicòpter per transportar-lo a l’hospital, que se situa a tan sols cinc minuts, on es faran les proves pertinents. A més, si el pronòstic és molt dolent, en 40 minuts l’helicòpter pot arribar a Barcelona o Tolosa. Però aquesta vegada, tot ha sortit bé, i el cronòmetre marca 17 minuts. Un èxit per evitar un mal major.

Això va passar ahir durant el simulacre que es va dur a terme a la pista Àliga del sector d’El Tarter de Grandvalira. La feina va sortir a la perfecció en el total dels tres simulacres realitzats, variant la localització, la lesió i les ubicacions. En aquest sentit, el trasllat es pot fer per pista fins al centre mèdic d’El Tarter o fins a un dels dos punts d’aterratge de l’helicòpter o, en cas que es tracti d’un punt de la pista de difícil accés, rescat per helitrollatge a càrrec dels bombers, hissant per cable el ferit fins a l’helicòpter des de la mateixa pista.

Per una altra banda, a part dels tres equips mèdics a pistes, el dispositiu preparat per a les Finals inclou un quart equip mèdic del Servei d’Urgències Mèdiques per a l’helicòpter medicalitzat i un cinquè a l’ambulància de suport avançat en cas que el trasllat s’hagués de fer per carretera. En total, són 30 els herois que han d’evitar un mal major.

A més, en el simulacre també hi va intervenir l’equip de branding, per assegurar-se que les tanques i banderoles de publicitat de la pista no impedeixin les maniobres de l’helicòpter i no es desplacin per la força de les hèlices. En aquesta edició, com a novetat, s’ha canviat la ubicació del punt d’aterratge de l’helicòpter, preveient la gran afluència del públic que atraurà la cursa.

En aquest context, cal recordar que l’equip mèdic és només una part d’un ampli dispositiu que tindrà l’esdeveniment, des de voluntaris de la Creu Roja que atendran al públic fins a un dispositiu de Protecció Civil que coordinarà els recursos per garantir la seguretat viària, la seguretat pública i que els accessos i els aparcaments estiguin en perfecte estat.