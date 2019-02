Encamp posa un bus llançadora durant les obres de les avingudes

L’inici de les obres de les avingudes Joan Martí i François Mitterrand a Encamp comportaran canvis tant en les línies d’autobús com en la circulació. A partir del dia 18 es tallarà el trànsit entre la rotonda del Prat de Genil i la plaça del Consell, fet que comportarà l’anul·lació de dues parades de bus (la de la rotonda Prat de Genil i la de la plaça Sant Miquel) així com l’obligació dels vehicles de buscar rutes alternatives.



Per tal de garantir el servei de transport públic als usuaris, el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va explicar ahir que s’habilitarà un servei de bus llançadora per cobrir el trajecte urbà de les línies regular. La nova llançadora cobrirà el trajecte de l’avinguda François Miterrand, des de la rotonda de l’estació de servei Repsol fins a la plaça dels Arínsols, en sentit pujada i baixada. Es calcula que aquest servei no podrà estar operatiu fins d’aquí a dos mesos, ja que primer cal fer l’adjudicació (s’ha previst fer un concurs públic amb caràcter d’urgència). És per aquest motiu que fins al 23 d’abril l’alternativa serà agafar el Funibus (L1) que ampliarà els seus horaris i estarà disponible des de les 7 del matí fins a les 9 de la nit.



D’altra banda, per compensar l’anul·lació de les dues parades de bus, se’n crearan de noves, tant a l’alçada de la rotonda del Prat de Genil com a la rotonda de la Repsol. «Intentarem minimitzar al màxim l’impacte que puguin provocar aquestes obres als ciutadans», va assegurar Torres. De fet, va destacar que «com que estarà completament tallat el trànsit, ens permetrà poder avançar molt ràpidament amb les obres, que és un dels objectius que busca el comú i també l’empresa».



Pel que fa a la circulació de vehicles, s’ha previst la introducció de rutes alternatives tant per als vehicles pesants com per als lleugers. «La principal ruta és des de la rotonda del Prat de Genil, anar a buscar la desviació de l’Obac fins a la rotonda de la Repsol i entrar per la plaça dels Arínsols», va exposar. Cal tenir present que també s’han previst dos punts de gir tant a la plaça dels Arínsols com a la plaça del Consell. Des del comú, però, es va informar que en funció del punt on es desenvolupin els treballs, s’aniran obrint trams al pas de vehicles. Aquests dies també es treballa per habilitar un nou accés al pàrquing Sant Miquel, una acció necessària un cop es talli el trànsit a l’avinguda.



Està previst que la totalitat de les obres, que tenen un cost de 5,5 milions, s’acabin el mes de novembre. Torres va admetre que els dos últims caps de setmana d’aquest mes acostumen a ser «molt bons» per a la temporada d’esquí de manera que és probable que hi hagi més trànsit. És per aquest motiu que «a les dues puntes de les obres tindrem dos agents en permanència de manera que qui tingui algun dubte tindrà agents per demanar».



A més, la corporació ha editat 4.500 díptics informatius que es preveu repartir-los entre tots els veïns de la parròquia.