De viure grans experiències a cop de volant

Diuen que la vida va de sumar experiències, i ahir 10 persones amb diversitat funcional van poder afegir-ne una de poc usual a la seva motxilla: pujar a un cotxe de carreres amb Albert Llovera al circuit permanent més alt del món. El traçat situat al Pas de la Casa, a 2.400 metres d’altitud, va ser testimoni d’un curs de conducció amb comandaments que consistia a fer tres voltes al circuit amb el pilot andorrà.

Llovera va explicar que per a ells «és una vivència nova en un cotxe de carreres real, perquè no és un vehicle de concessionari preparat. Les reaccions són molt bones . Anem parlant i ens escoltem a través dels auriculars. Sí que sento que se’ls accelera la respiració, però tampoc no és excessiu». Les 10 persones que han pogut gaudir de l’experiència, condueixen amb un sistema similar al del pilot: «Ells també condueixen amb els comandaments. No són ben bé els mateixos però poden guiar-se quant a la posició de les mans», comentava.

«És una sensació nova però és molt agradable. No ho fem perquè tinguin por, tot el contrari. Han de viure els canvis de pesos i la posició de les mans per poder-ho traslladar a la vida quotidiana», va apuntar Llovera. «Crec que és una experiència bestial. Som un col·lectiu que, per sort, és reduït i poder-ho fer amb gairebé tots els que condueixen amb comandaments s’agraeix. Estic encantat de poder-ho compartir amb ells», afegia.

L’experiència va suposar una descàrrega d’adrenalina per a tots els qui van pujar com a copilots. Miquel Llongueras va comentar que «vas amb un mestre. El ‘tio’ va llimant parets a tot arreu i derrapant. El que m’ha impressionat més són les derrapades, on toca el fre per fer que el cotxe canviï de costat, com accelera, la conducció del cotxe sobre el gel». L’experiència va ser molt positiva per a Llongueras: «No he passat por perquè aquí vas tan lligat... hi ha més perill en un cotxe normal que no pas en aquest. A més l’Albert és de confiança».

Un dels assistents ja havia tingut experiències sobre les quatre rodes: «Jo havia portat algun cotxe, no d’aquest nivell de potència però ho havia provat en neu i després havia fet molt temps de copilot amb pilots d’Andorra com el Pepito March o l’Isidre Garriga amb màquines potents», recordava Toni Gonzalez, tot i que se’l coneix com ‘Toni de Ransol’. «L’Albert era bastant jovenet quan jo competia amb cotxes i ha estat un plaer perquè és reviure allò que feia 40 anys que no havia sentit. Domina molt bé el tema, té un nivell de pilotatge envejable. Em venien ganes d’agafar el volant perquè el vehicle és una prolongació de les teves mans amb el terra, sents el desplaçament amb tot el cos. És impressionant», va assegurar. Qui no havia tingut l’oportunitat de pujar en un cotxe d’aquestes característiques va ser Michaela Ferreira: «És la primera vegada que pujo en un cotxe així i ha estat una experiència única. L’Albert és molt bon noi, amic de tothom».

D’altra banda, el participant més jove va ser Genís Besolí, qui va sentir «molta adrenalina, és una sensació única. Crec que això, no només per a nosaltres sinó per a qualsevol persona, és quelcom nou, súper únic perquè són coses que només pots fer una vegada a la vida. Que una persona com ell, que és coneguda pràcticament arreu del món ens ofereixi aquesta oportunitat és brutal. Estic molt content, em sento afortunat». De fet, Besolí va apuntar que li havia agradat molt: «Sóc d’aquelles persones a qui els agrada anar una mica al límit. No ho he provat però m’agradaria fer-ho».

En definitiva, va ser una activitat que va tenir molt bona rebuda entre els participants. «La idea va sorgir perquè aquest any vaig fer la mateixa experiència a Barcelona i a Madrid i he decidit aprofitar, ja que aquest cap de setmana competeixo a les GSeries amb el meu equip», va declarar el pilot.