Les GSeries arriben al seu equador

Així, segons explicava, Àlex Bercianos, director del circuit, «hem reaccionat davant una evidència i hem decidit canviar els horaris per a reduir la pressió sobre la pista». La cursa es disputarà en el mateix horari però els primers a sortir seran els vehicles de la categoria GS2.

La novetat del cap de setmana és l’escenari en el qual competiran els inscrits en aquesta G3 del certamen. El traçat serà el mateix que en l’anterior, en el circuit Andorra - Pas de la Casa, però es correrà en sentit invers, és a dir en el sentit de les agulles del rellotge. Una vegada més, el punt espectacular del traçat serà el final de recta de meta. Aquesta recta en baixada provoca que els pilots arribin al revolt de dretes a gran velocitat i a vegades frenar no és tan fàcil.

Per El Periòdic

