Quasi 9.000 federats durant la passada temporada

El nombre de llicències esportives d’Andorra durant la passada temporada va ser de 8.810, de les quals fins a 4.507 formen part de federacions d’esports col·lectius mentre que les 4.303 restants corresponen a federacions d’esports individuals, segons va fer públic ahir el departament d’Estadística.

Pel que fa als esports col·lectius, 3.483 llicències són de la Federació Andorrana de Futbol mentre que 320 són de la de rugbi i 315 de la de bàsquet. En el cas dels esports individuals, la federació que engloba una quantitat més elevada de llicències és la Federació Andorrana d’Esquí, amb un total de 1.088. La segueixen de muntanyisme, amb 453, i la de gimnàstica, amb 346.

Per un altre costat, si es fa un desglossament per gèneres, s’ha constatat una presència majoritàriament masculina amb un total de 6.612 llicències, el que representa un 75,1% del total. Per la seva banda, les dones representen el 24,9% restant amb un total de 2.198 llicències.

Per edats, durant la temporada 2017-2018 es van registrar 3.030 llicències corresponents a majors d’11 anys, xifra que suposa un percentatge del 34,4%; 2.082 a menors d’entre 11 i 14 anys, un 23,6%; 1.075 a persones d’entre 15 i 17 anys, un 12,2%; i 2.623 a persones més grans de 18 anys, un 29,8%.

Així mateix, es van atorgar 57 beques del programa Alt Rendiment d’Andorra a esportistes d’alt nivell, xifra que suposa un augment de l’11,8% en comparació amb la temporada anterior.