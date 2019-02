Esteve, cinquè al gegant classificatori dels Mundials

Àxel Esteve va aconseguir ahir classificar-se en cinquena posició i pujar al podi del gegant FIS que es va disputar a Are, Suècia, que serveix per classificar-se per competir al gegant dels Campionats del Món d’Are.

Ho va fer amb un temps de 2.13.07, a 1,02 del guanyador, el suec Axel Lindqvist, que va fer un temps de 2.12.05. L’andorrà va fer una primera mànega en la qual se situava quart, amb 1.05.61, tot i que en la segona el seu temps va ser d’1.07.46. Finalment, el temps total va ser de 2.13.07.

Estic «bastant content», assegurava i afegia que «era una pista i unes condicions que no s’adaptaven al meu esquí, però en la primera mànega m’he posat quart i he acabat fent una carrera sòlida, així, acabem amb motivació per demà per fer una bona cursa».

Per un altre costat, Marc Oliveras va ser 33è a la Copa d’Europa de Sarntal mentre que Matias Vargas va ser 64è.

Per altra banda, al gegant del Festival Olímpic Europeu de la Joventut, Xavi Cornella va ser 38è i Albert Torres, 44è.