Investiguen una coloració del riu Arieja que no hauria afectat al medi

Tècnics del departament de Medi Ambient investiguen un possible vessament al riu Arieja al Pas de la Casa. L’avís es va rebre dimecres al vespre després que es detectés que l’aigua tenia un color vermellós, però fins al moment no s’ha pogut detectar què havia provocat aquesta coloració (si és hidrocarbur o simplement un colorant) ni el lloc on havia començat. Tant el Govern com el comú van assegurar que es tracta d’un fet «puntual» i segons el que s’ha pogut comprovar fins ara no hi hauria afectació al medi. Cal dir, però, que no se sap si es podrà acabar d’esbrinar l’origen de l’incident, perquè no és clar que els especialistes puguin trobar restes per poder-les analitzar.



El cònsol major de la parròquia, Jordi Torres, va explicar que quan els agents de circulació es van desplaçar a la zona ja no hi havia rastre de la coloració. Amb tot, «hem donat instruccions perquè facin un seguiment tant de dia com de nit perquè si es torna a produir, puguem localitzar el focus» i així agafar les mostres corresponents.



Torres va reconèixer que malgrat ser una qüestió «puntual», el millor seria poder esbrinar d’on prové per poder-hi posar remei com més aviat millor.



Els grups de la minoria van reconèixer que fa temps que es produeixen situacions com aquesta, però que no s’acaba de saber d’on provenen. En aquest sentit, el conseller del PS, Joan Sans, va exposar que tot i la feina que s’ha fet fins ara per mirar d’evitar els vessaments «sembla que alguna cosa falla».