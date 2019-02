Cobertura als parcs naturals per trucar al 112

Els parcs naturals del Cadí Moixeró i de l’Alt Pirineu i el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici tindran un total de 137 pals senyalitzadors de cobertura per trucar al 112. Es tracta d’una placa que disposa d’una matrícula amb xifres i lletres per tal d’identificar l’indret exacte des del que es truca. Aquests punts s’han situat en zones on apareixen dificultats en la localització per part del 112 de les trucades per manca de referències en entorns rurals i indiquen des d’on hi ha cobertura telefònica d’alguna operadora.



El conseller d’Interior, Miquel Buch, va dir que l’objectiu d’aquests pals és «gestionar les emergències millor». En total es preveu la instal·lació de 23 pals a l’Alt Urgell, 20 a l’Alta Ribagorça, 15 a la Cerdanya, 18 al Pallars Jussà, 32 al Pallars Sobirà, 21 a l’Aran i 8 al Berguedà. Actualment ja hi ha 388 pals del 112 instal·lats a diferents zones de Catalunya.

Geolocalització

Buch va explicar que el CAT112 ha dut a terme una tasca d’incloure en els seus sistemes d’operació la geolocalització dels punts senyalitzadors. Buch va insistir que aquest fet agilitza la localització de la persona que requereix ajut. El conseller mateix va ser l’encarregat de col·locar el primer d’aquests 137 pals al Camí dels Enamorats, dins del parc d’Aigüestortes. Els primers 40 estaran col·locats aquest mes de març.



Aquests punts són importants en zones molt freqüentades i on no hi ha cobertura de telefonia mòbil de cap mena, fet que dificulta les trucades a emergències, que requereixen que hi operi alguna companyia. Per la ubicació exacta dels pals s’ha demanat assessorament als Bombers per detectar on tenen més problemes a l’hora de donar resposta a un servei, informa RàdioSeu.