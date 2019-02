Rossell negocia entrar a la llista de la Massana de la terceravia

L’exsecretari general de Liberals d’Andorra, Amadeu Rossell, no s’acaba de sentir còmode dins de la formació blava. Les eventuals discrepàncies l’han portat a apropar-se als qui havien estat companys de partit: la terceravia. Concretament, i segons fonts properes a la formació, Rossell estaria interessat en ocupar un lloc a la llista territorial de la Massana de la formació liderada per Josep Pintat. De materialitzar-se, Rossell deixaria els liberals i podria anar acompanyat de Carles Naudi, malgrat que encara es desconeix si l’actual conseller general ocuparà un lloc a la territorial o a la nacional.

La terceravia té clar que no vol fer llista territorial conjunta amb els liberals a la Massana

Les incomoditats de Rossell dins del partit van començar a rumorejar-se quan fa unes setmanes Liberals d’Andorra va anunciar a través d’un comunicat que deixava el càrrec de secretari general del partit. En l’escrit, s’argumentava que la decisió responia al fet que Rossell volia ocupar un lloc a les llistes electorals –no s’especificava, però, quin– i que renunciava al càrrec en considerar que no l’exerciria a ple rendiment. L’anunci va sorprendre, ja que Rossell no és pas l’únic –ni dins ni fora de Liberals– que es presenta a les eleccions i a l’hora ocupa un lloc a l’executiva del partit. Sense anar més lluny, el candidat a cap de Govern pels liberals, Jordi Gallardo, segueix exercint com a president del partit.



Arran de la sortida, Rossell ja va deixar entreveure en declaracions a l’Ara, que no descartava aliances amb la terceravia o amb membres de Ciutadans Compromesos a la Massana, després que el comitè de la parròquia decidís no fer llista conjunta amb el PS. Fonts properes a la formació de Pintat, però, van deixar clar que no tenen intenció de pactar amb els seus excompanys de partit. Per tant, l’única opció de Rossell si vol anar amb la terceravia és deixar els blaus.



Cal dir també que aquesta no és la primera ocasió en què Rossell protagonitza divergències d’opinió dins del partit. A finals del 2016, l’exsecretari general del Liberals va anunciar a RTVA que l’executiva liberal havia encomanat al grup parlamentari liberal que presentés una moció de censura contra el Govern. La proposta, però, no va acabar tirant endavant, ja que no tenia prou suport ni tan sols dins del propi grup. Un any més tard, a finals del 2017, Rossell va protagonitzar una altra desavinença relacionada amb el procés de primàries del partit. En un moment de tensió, el polític massanenc va dir que plegava, malgrat que mai es va acabar fent efectiu.

Llistes a Canillo

D’altra banda, a Canillo, DA segueix treballant per configurar la llista territorial. Marc Casal seria un dels favorits, però malgrat la insistència dels integrants de la formació, l’actual conseller de Finances del comú encara no ha donat una resposta positiva. De fet, les fonts consultades van insistir que encara no hi ha res decidit i que es tenen altres noms sobre taula.