El comú anuncia un nou centre cívic a Ciutat de Valls

El Ministeri d’Ensenyament i Educació Superior cedirà un espai de 140 metres quadrats de l’antiga escola espanyola de Ciutat de Valls al Comú d’Andorra la Vella perquè hi faci un «centre cívic intergeneracional», en paraules de la cònsol major de la capital, Conxita Marsol. Tal com ella mateixa va reconèixer, els veïns havien demanat en diverses ocasions un centre de salut, però des de la corporació s’ha apostat per aquest punt de trobada de joves i gent gran, tot i que no es descarta incloure una «consulta limitada» dins el mateix espai. L’objectiu a curt termini, però i segons Marsol, és crear un centre que «dignifiqui el barri».



La cessió del ministeri al comú és gratuïta i per un període mínim de quatre anys. Amb tot, la cònsol major va assegurar que «encara no tenim la clau» del local i no va poder fixar ni pressupost ni durada de la remodelació, tot admetent que li agradaria que s’inaugurés de cara a l’estiu, que «és quan sobretot els infants tenen més necessitats».



Així mateix, Marsol va anunciar que el comú estudia connectar pròximament el carrer Príncep Benlloch amb la zona superior de Ciutat de Valls amb un ascensor.

Reutilització educativa

Des que el setembre de 2016 els alumnes de l’escola espanyola es reagrupessin a Escaldes-Engordany, el centre de Ciutat de Valls va quedar buit. D’aleshores ençà, l’Executiu, va explicar el ministre d’Educació, Eric Jover, volia donar-li un «ús públic» i, gràcies a un acord amb el Ministeri d’Educació nacional francès, s’ha decidit que l’extensió del Lycée Comte de Foix es materialitzi en diverses plantes d’aquest edifici. Jover va recordar que l’escola francesa actualment compta amb 1.500 alumnes i que les previsions indiquen que en els pròxims cursos se superaran els 1.800. Però «des del Govern d’Andorra i el ministeri de França vam veure que el Lycée no necessitarà tots els espais buits i vam decidir cedir una petita part a l’APA, uns 3.000 metres quadrats al Lycée [...] i una altra al Comú d’Andorra la Vella–donant així compliment a les seves reiterades demandes–», va dir el ministre.



Per tot plegat, Marsol va considerar que ahir «va ser un bon dia pel barri», perquè d’ara endavant d’una banda tindrà «centre cívic propi» i, de l’altra, «una escola».