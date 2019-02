El pagament del GAdA «només» afecta dues persones

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va informar ahir que «només dues persones» de les 98 que han de percebre els pagaments endarrerits del GAdA no estan d’acord amb la quantitat establerta. «Aquestes persones interpreten que el càlcul s’ha de fer d’una altra manera i el departament de Recursos Humans està fent el seu informe. Ho valorarem quan toqui», va informar Marsol. Tal com van comentar aquest dimecres des del Sindicat de treballadors del comú d’Andorra la Vella (Sitca), es tracta de dos casos en què la persona ha canviat de lloc de feina en els darrers nou anys i que reclama que se li reconeguin uns drets adquirits que li hauria permès pujar en la banda salarial abans de fer el canvi de plaça. Des de la corporació, però, es defensa que si amb el canvi també s’ha pujat de categoria, aquest canvi de banda ja es dona per fet perquè ja estan cobrant més diners que en el lloc de treball anterior.

Amb tot, Marsol va afegir que «hi ha una tranquil·litat absoluta i hem de pensar que al comú hi treballen 500 persones i 98 estan afectades pel GAdA. Per tant, no és el gran problema». La cònsol també va recordar que hi ha «14 o 15» persones més que es troben al màxim de la seva banda i que en la nòmina del mes de gener ja van rebre la prima que els corresponia.



La voluntat de la corporació és, segons la cònsol, «pagar el més de pressa possible i si es pot en una sola vegada i en el pitjor dels casos serà en dues», responent així a la demanda del Sitca que exigia celeritat. Als treballadors, l’opció de cobrar en dues vegades no els agrada perquè, diuen, «no podem estar tot l’any 2019 esperant» els diners.

Dimissió de Matarrodona

Pel que fa a l’anunci de dimissió de la presidenta del Sitca, Emi Matarrodona, Marsol va assegurar que li sap greu perquè s’hi «entenia molt bé». A parer seu, Matarrodona era una «interlocutora molt vàlida i modera» i va desitjar mantenir la mateixa relació amb el futur nou president o presidenta. De fet, sembla que l’actual vicepresident, Santi Pérez, serà qui finalment assumirà el càrrec.