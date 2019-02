Discrepàncies entre el Govern i la capital pel no al casino de Jocs SA

Dues setmanes després de la resolució negativa de l’adjudicació de la llicència del casino al guanyador de la convocatòria, Jocs SA, per, entre d’altres motius, unes mancances arquitectòniques, la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va tornar a lamentar la decisió perquè segueix «sense entendre quin problema hi ha amb la passarel·la que ha d’unir el casino amb la plaça del Poble». La cònsol va assegurar ahir al matí que el conveni signat entre el comú i el postulant «era clar i català», en referència al fet que «en cap moment» constava una infraestructura que unís ambdues instal·lacions. Per justificar-se, Marsol va instar tothom a comprovar la publicació al BOPA del conveni signat l’octubre del 2017 entre el comú i Jocs, i que va servir per modificar el POUP de la capital el gener passat per facilitar així la seva construcció. En l’article número 8 s’acorda que l’empresa «es compromet a autoritzar, sense cap reserva, l’enllaç de la coberta del seu immoble» per si en un futur «el comú arriba a un acord similar amb la propietat de la parcel·la del costat o de l’immoble que s’hi basteix», de manera que les dues cobertes queden enllaçades amb la plaça del Poble. Ara bé, «la corporació es va reservar el dret a poder connectar la coberta plana del casino amb la plaça quan el comú ho cregués convenient», va precisar la cònsol.

La resposta de Cinca

La cònsol creu que el conveni entre el comú i el guanyador preval davant el plec de condicions

A la tarda, el ministre de Finances, Jordi Cinca, va respondre a Marsol, assegurant que els dos polítics parlen de condicions diferents. Si la cònsol considera que preval el conveni que van signar el comú i Jocs, el ministre va reiterar que el plec de condicions del Consell Regulador del Joc (CRAJ) manava sobre qualsevol altre. En aquest sentit, va insistir que Jocs, segons els arguments de l’òrgan regulador, va incomplir-lo, ja que van tirar enrere la proposta de la passarel·la quan ja l’havia inclòs en l’avantprojecte. «Qualsevol postulant podia fer aportacions extres i Jocs va proposar la infraestructura. Però els requisits indicaven que, una vegada fetes les aportacions suplementàries, aquestes s’obligaven a dur-les a terme», va afirmar el ministre.



Així mateix, Cinca va donar més detalls del motiu de rebuig del projecte guanyador: «Segons el CRAJ, els plànols 33 i 34 mostraven explícitament una prolongació de la plaça del Poble amb la coberta plana amb la qual s’anava a vestir el casino», va explicar.

Manca d’informació

Tot i que les valoracions dels dos polítics no es contradiuen, ja que parlen de dos supòsits diferents, Cinca va recomanar a Marsol «prudència» a l’hora de pronunciar-se sobre la no adjudicació del casino, ja que ella «no coneix el dossier definitiu del CRAJ». «Jo no em poso a valorar les decisions del comú o de qualsevol institució», va al·legar el ministre. Més enllà d’aquesta resposta, Cinca va lloar el conveni entre el comú i Jocs. «Andorra la Vella va creure encertadament que era beneficiós perquè la capital guanyava un espai públic», va precisar.



De la mateixa manera, Marsol va admetre que la solució a tot plegat està en mans de la justícia i del CRAJ, i va seguir defensant la implementació del casino per «completar l’oferta turística» del país. «I sobretot que sigui a la capital», va puntualitzar, a la vegada que va recordar que les tres propostes millor posicionades per obtenir la llicència postulaven el casino a Andorra la Vella. «Teníem una gran oportunitat i tenim por de perdre-la. Per tant, continuarem insistim en aquest tema», va reconèixer la cònsol major.