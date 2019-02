L’A justifica la carta del vot judicial com a «exercici de transparència»

Nou capítol a l’enrarit clima preelectoral arran de la carta del vot judicial sotasignada per L’A i PS. Ahir el torn de paraula va ser pel conseller general liberal Ferran Costa que va justificar que la motivació de la missiva respon únicament a un «exercici saludable per augmentar la transparència dels processos electorals» i no a la «esbiaixada interpretació» del portaveu del Govern Jordi Cinca.

«Enlloc i en cap moment ningú ha dubtat de quin és el funcionament del sistema judicial» va pronunciar vehementment Costa, qui va retreure a Cinca que la seva lectura «està fora de lloc» i que es deu «a una ignorància absoluta» o bé «a una mala intenció sense límits».

Per Costa, «l’evidència» que desmonta que la intencionalitat de la carta no és una altra que reclamar una major transparència «és que avui hem descobert que hom pot canviar el seu vot tantes vegades com vulgui».

El conseller liberal també va assegurar que han fet arribar la carta a l’Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE) —que durant aquesta setmana està recollint informació a Andorra per avaluar el procés electoral— i aquests per la seva banda els van comentar «la peculiaritat» del vot judicial.

Liberals inclourà al seu programa una reforma del sistema electoral «per millorar la representativitat parlamentària»

En relació a la demanda del PS —que va sol·licitar la custòdia policial 24h del vot judicial— Costa va considerar que es tracta d’«una petició agosarada», ja que «el més assenyat» és esperar una resposta a la carta adreçada al secretari general de Govern Jordi Casadevall.

preocupació per la representativitat/ Un dels suggeriments de millora que ja va recollir l’OSCE en l’informe de les darreres eleccions i que Costa ha tornat a trasllallar a la comitiva és el de «la inigualtat del vot entre els diferents districtes electorals».

En aquest sentit, el conseller d’LA va avançar que als propers comicis inclouran al seu programa una reforma del sistema electoral «per millorar la representativitat parlamentària».