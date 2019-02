Gili vol «un debat específic» sobre la gestació subrogada

La consellera general del PS Rosa Gili va mostrar-se crítica amb «les presses» de DA en aquest tram final de legislatura per aprovar la llei de tècniques de reproducció humana assistida i va retreure l’absència «d’un debat bioètic específic» per regular la gestació subrogada, que al parer de la parlamentària «s’ha volgut colar per la porta del darrere».

Gili no s’oposa a la gestació subrogada, recollida en quatre apartats a l’article 12, perquè va considerar que «si tenim una clínica de fecundació això ho podríem arribar a fer», però per contra va rebutjar que «aquells temes que són de filiació» s’incloguin dins d’aquesta llei.

Des del PS defensen que les questions relacionades amb «identificar les criatures al registre civil» correspondrien a «una llei de la persona o la família», raó per la qual són partidaris de que «la ciutadania s’empoderi i s’impliqui en temes com aquests».

Els socialdemòcrates, que van presentat un total del sis reserves d’esmena, també van mostrar-se disconformes amb la possibilitat que el ministre pugui autoritzar a les clíniques de fertilitat a posar en pràctica noves tècniques més enllà de les contemplades a la llei.

Finalment, Gili va criticar «l’obscurantisme» de DA a l’hora de fer lleis que «se’ns ha volgut fer engolir amb embut».