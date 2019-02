El CRES no descarta «accions legals» per suplantació

El director del CRES, Joan Micó, va explicar ahir a través d’un comunicat que l’organisme «no descarta accions legals» després d’acumular alguns indicis que una empresa sense cap vincle amb el CRES s’identifica amb el seu nom per poder fer una enquesta d’intenció de vot a les pròximes eleccions generals. Posteriorment, Micó va detallar a EL PERIÒDIC que, de moment, encara no han pres la decisió definitiva de presentar denúncia i que estan «recollint informació i proves» en què s’apreci que aquesta empresa estaria utilitzant el nom del CRES.



El director del Centre de Recerca va recordar que «qualsevol empresa pot fer les enquestes que cregui convenients però s’ha d’identificar correctament. A més, Micó també va afegir que el CRES encara no ha començat a fer les trucades de la seva enquesta electoral que donarà el tret de sortida només després del tancament de les llistes de candidats, el pròxim 27 de febrer. Aquesta s’estendrà fins a l’inici de la campanya electoral previst per al 24 de març.

Mostra més àmplia

Aquest any la mostra preelectoral serà més àmplia que en altres ocasions i comptarà amb al voltant de 800 enquestats de nacionalitat andorrana i 400 de no andorrana. El comunicat del CRES va incidir en què la mostra es tria a l’atzar del ventall de números possibles a Andorra, tant fixos com mòbils.



Micó va aprofitar la desagradable situació de la suposada suplantació per agrair, amb anticipació, la col·laboració de totes les persones que han estat seleccionades per a la mostra. Els resultats de l’estudi seran presentats just abans de la Campanya Electoral i es podran consultar en línia a la web del CRES.

Augment de plantilla

Per fer front a aquesta enquesta electoral ampliada, el CRES ha previst la incorporació «d’entre 12 i 13 enquestadors temporals», segons Micó, qui també va explicar que s’ha fet una aposta per agilitzar el sistema de trucades i de recollida de dades per millorar l’eficiència del sistema. En aquest sentit, també va explicar que el CRES allargarà l’horari de feina i que les enquestes es realitzaran «fins a les 21.00 hores».



Les trucades es fan des de les oficines del CRES a Sant Julià de Lòria i la durada de l’enquesta estarà al voltant dels cinc minuts. Els enquestadors s’identifiquen amb el nom i fan una breu explicació de la metodologia.