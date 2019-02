Previsió de retencions per una manifestació dels armilles grogues

Protecció Civil informa que, segons la Prefactura de l'Arieja, les condicions de circulació per a aquest dissabte 16 de febrer sera complicades, ja que, a part de les retencions habituals, està prevista una manifestació dels armilles grogues a les proximitats de la localitat francesa de Tarascon-sur-Ariège entre les 10 i les 14 hores. Durant el dia hi haurà un dispositiu especial dels gendarmes i de la DIRSO per motius de seguretat i per intentar agilitzar el trànsit tant com sigui possible. S'aconsella als usuaris d'anticipar o retardar els seus desplaçaments per aquesta zona per tal d'evitar passar per aquesta localitat en les hores mencionades.