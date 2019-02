L'A desmenteix que Rossell negociï amb la terceravia

Liberals d'Andorra informa en un comunicat que, davant les últimes informacions aparegudes als mitjans de comunicació, Amadeu Rossell manifesta que "és rotundament fals que estigui en negociacions" per formar part de la terceravia a la Massana. Així mateix, també lamenta profundament la publicació d’informacions falses i no contrastades amb ell mateix. A més, Rossell assegura no haver estat contactat pels mitjans de comunicació per contrastar la informació que el vincula amb una hipotètica llista electoral de la terceravia a la Massana.