Sánchez convoca eleccions generals a Espanya per al 28 d’abril

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest matí la dissolució de les Corts i la convocatòria d’eleccions generals per al pròxim 28 d’abril, una data que evita el superdiumenge electoral el 26 de maig, però que obliga a que part de la campanya se celebri durant la setmana Santa.

En una extensa compareixença al Palau de la Moncloa després de la celebració d’un Consell de Ministres extraordinari, el president espanyol s’ha mostrat convençut que és una “bona data” i ha indicat que entre “no fer res” o donar la paraula als espanyols a les urnes, ha escollit la segona. El cap de l'executiu ha cridat als ciutadans a les urnes en defensa d'Una Espanya on hi "caben tots", en front d'una Espanya de la "foto de la plaça de Colón" on "només hi caben ells". La campanya electoral començarà el 12 d’abril.