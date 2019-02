El Consell Comarcal de l’Alt Urgell aprova un pressupost de 7,1 milions

El plenari del Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha aprovat aquest dijous el pressupost de l’ens per a l’any 2019, que és de 7.117.423,45 euros, una xifra que representa un augment de gairebé l’11% respecte al de l’any anterior. El projecte de comptes públics va comptar amb el vot afirmatiu dels grups del PDeCAT i ERC i l’abstenció del grup de Progrés. El president del Consell Comarcal, Jesús Fierro, va subratllar que es tracta d’un pressupost que “fa un salt important en les accions orientades a uns principals beneficiaris, que són els municipis de la comarca”.

En aquest últim sentit, com a principals novetats que s’incorporen en aquesta anualitat, son: el reforç dels serveis als ajuntaments ve reflectit al pressupost amb la creació del servei d’arquitectura i urbanisme creant una plaça d’arquitecte comarcal i la contractació d’un nou administratiu que s’integrarà al Servei d’Assistència Tècnica (SAT) als ajuntaments, a més de l’assumpció per part del Consell de la redacció dels plans directors de l’aigua per als municipis, la redacció del projecte per a la construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) d’Organyà i la gestió de l’EDAR de Noves de Segre. Per altra part, es manté el tècnic de suport als ajuntaments en eficiència energètica i el tècnic de suport als ajuntaments a l’Arxiu Comarcal.

El Consell Comarcal també comptarà amb un tècnic de suport al sector agroalimentari i un altre per a la promoció del projecte Camina Pirineus, juntament amb una brigada d’obres per a la construcció de la xarxa de camins i recursos ecoturístics de l’Alt Urgell.

El pressupost inclou diversos programes amb finançament europeu, que com ha indicat el president “ha estat una via per créixer i aconseguir recursos per a la nostra comarca tenint en compte les dificultats de finançament de les administracions més properes” entre els quals destaquen els que estan emmarcats dins dels fons FEDER i que són el Camina Pirineus, el Forest4local i l’Impulsa Energia, a més dels de Treball i Formació, Pirinnowa’tt, Ateneus Cooperatius, Catalunya Emprèn, 30 Plus, Joves en pràctiques, Programa Singulars i Referent d’Ocupació Juvenil.

Jesús Fierro ha destacat també la importància del suport de la Diputació alhora de cofinançar els programes europeus aprovats, i d’incrementar les aportacions pels serveis d’oficina tècnica i de secretaris interventors.

Les partides amb una major importància pressupostària són les de transport i menjadors escolars, assistència social primària, millora dels accessos a nuclis de població, depuració d’aigües, informació i promoció turística i foment de l’ocupació. En aquest darrer aspecte, el pressupost inclou quatre programes ocupacionals per a la inserció laboral que abastaran totes les franges d’edat, dels 16 al 65 anys.